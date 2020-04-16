Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Eğitim Bir-Sen'den postacılara destek

Bursa-Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, meslek liselerinin ürettiği yüz koruyucu siperlikleri PTT çalışanlarına dağıttı.

16.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:26
Eğitim Bir-Sen'den postacılara destek
Bursa-Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, meslek liselerinin ürettiği yüz koruyucu siperlikleri PTT çalışanlarına dağıttı.

İş yükü oldukça fazlalaşan PTT çalışanlarının kullanımı için Hüma Hatun MTAL ve Atatürk MTAL idareci ve öğretmenlerinin ürettikleri siperlikleri PTT çalışanlarına teslim ettiklerini ifade eden Acar, desteğin devam edeceğini söyledi. İlk etapta Beşevler PTT Merkez Müdürlüğü, Başmüdürlük, Mustafakemalpaşa PTT Merkez Müdürlüğü, Gemlik PTT Merkez Müdürlüğü, Karacabey PTT Merkez Müdürlüğü ve İnegöl PTT Merkez Müdürlüklerine siperliklerin dağıtımı yapıldığını açıklayan Acar, siperlikler temin edildikçe aşamalı olarak bütün PTT çalışanlarına dağıtılacağını belirtti.

Covid-19 sebebiyle yoğun mesai harcayan PTT çalışanlarına yapılan destek için şimdi birlik zamanı diyen Acar, "Posta dağıtıcısı arkadaşlarımız için empati yaparak, Birlik-Haber-Sen Şube Başkanı Sabri Uğur ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önceki gün maske dağıtımına katıldık. Bu mücadelede PTT çalışanlarının yükünü hafifletmek için acil olmayan e-alışverişlerden kaçınalım inşallah. Rabbim kolaylıklar versin, yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Ülke olarak zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Acar, "Dünya ülkelerini kasıp kavuran korona salgını maalesef ülkemizde de can kayıplarına sebep oluyor. Bu konuda bizlerin üzerine düşen görev,gerek devlet yetkililerimizin gerekse il yöneticilerimizin uyarılarını dikkate alalım. Mecbur kalmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım. Çünkü bu salgınla başa çıkabilmenin tek yolu, kendimizi en iyi şekilde izole etmektir. Dileğimiz ve temennimiz, inşallah bu salgından en kısa sürede kurtulmaktır."dedi.

Birlik Haber-Sen Şube Başkanı Sabri Uğur, desteklerinden ötürü Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar'a, başkan yardımcıları Mehmet Ali Akiş ve Mustafa Korkmaz'a teşekkür ederek, "Memur-Sen, bütün teşkilatları ile büyük bir ailedir ve PTT çalışanlarının yanındadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Ramazan Acar, Bursa, PTT, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Güncel ››Eğitim Bir-Sen'den postacılara destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:44: Sivas'ta sessizliği fırsat bilen tilki kent merkezine indi - Haber 13:43: Karaköprü'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haber 13:43: Tatvan'da korona virüsüne karşı 'güvenlik kameralı' önlem - Haber 13:42: GASKİ İnönü Caddesi'nin altyapısını yeniliyor - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi