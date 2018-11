Eğitim-Bir-Sen'den Rektör Gür'e Ziyaret

16 Kasım 2018 Cuma 12:05



Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Üniversitesi Yönetimi, Rektör Prof. Dr. Ali Gür ve üniversite üst yönetimine ziyarette bulundu.Bir süre önce göreve başlayan ve başkanlığını Doç. Dr. Habib Öztan'ın yaptığı, Başkan Vekili Mehmet Sönercan, Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Murat, Aysun Köse, Ertuğrul Serçe ve Orhan Çelik'ten oluşan heyeti kabul eden GAÜN rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Ülkemiz ve Üniversitemiz yararına olan her konuda, hukuki sınırlar içerisinde sivil toplum kuruluşlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğim. Çalışanların meselelerine çözüm arayan, adalet ve hoşgörü temelli yönetim anlayışı üniversitemizin vizyonuna katkı sağlayacağını biliyorum. Bu perspektifle de sizlerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz" dedi.Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Üniversitesi Temsilciliği Başkanı Doç. Dr. Habib Özkan ise, bağımsız bir sivil toplum örgütü olduklarını belirterek, "Ancak, milletimiz ve mukeddesatımızın hayrına her konuda tarafız. Bu çerçevede, üniversite yönetimi ile üyelerimiz arasındaki iletişimi sağlamada aktif rol oynayacağız. Sorun üreten değil, sorun çözen bir yönetim olmaya özen göstereceğiz" diye konuştu.Eğitim-Bir-Sen Heyeti, daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ile Genel Sekreter Yardımcıları M. Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş'u da ziyaret etti. - GAZİANTEP