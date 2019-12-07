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Eğitim Bir-Sen'den üyelerine Umre hizmeti

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Bakanı Önder Uçak, Muğla'dan Mekke ve Medine'ye Umre ziyareti için dördüncü kez faaliyet düzenlediklerini hatırlatarak, büyük talep ve destek gören bu çalışmanın dördüncü kez düzenlemenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

07.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:17Eğitim Bir-Sen'den üyelerine Umre hizmeti
Eğitim Bir-Sen Şube Bakanı Önder Uçak, Muğla'dan Mekke ve Medine'ye ziyareti için dördüncü kez faaliyet düzenlediklerini hatırlatarak, büyük talep ve destek gören bu çalışmanın dördüncü kez düzenlemenin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Uçak, üç yıl önce ilk kez Muğla'dan kutsal beldelere uçakla seyahati başlatan sivil toplum kuruluşu olarak üyelerine öncülük ettiklerini belirtti. Uçak, "Eğitim Bir-Sen olarak her gün yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin en büyük Sendikası Eğitim Bir-Sen olarak bir yandan akademik çalışmalarla üyelerimizin bireysel kariyerlerini düşünüp onlara hizmet verirken, bir yandan da sosyal sendikacılık anlayışı gereği üyelerimize çeşitli organizasyon ve faaliyetlerle hizmet sunmaktayız. Eğitim Bir-Sen üyelerinin kutsal topraklara gitmesi için geçen yıl olduğu gibi bu yılda Umre ziyareti düzenliyoruz" diye konuştu.

Umre programı hakkında da bilgi veren Uçak, "Yüksek kaliteli hizmet ve daha huzurlu bir ibadet ortamı sağlayacağına inanıyoruz. Üyelerimize ve üye yakınlarımıza şimdiden hayırlı olsun. Biz de bu çalışmada yer almak istiyoruz diyen dost ve kardeş kuruluşlarımıza da kapımız açık onlarla birlikte olmak bizleri de çok mutlu edecektir. Kalplerin arzını sunmaya gidiyoruz sloganıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz umre çalışmamız üyelerimize ve üye yakınlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Seyahat Acentesi Yetkilisi İbrahim Erbaş, Eğitim Bir-Sen yöneticilerinin bu organizasyonu dördüncü kez kendilerine verdikleri için teşekkür etti. Erbaş, "Eğitim Bir-Sen yüksek kalite ve beklentileri olan bir camia bu camiaya hizmet vermek referans olarak bizim için kıymet arz ediyor. Bu güzide topluluğa hizmet vermek bizim için onurdur" dedi. - MUĞLA

Eğitim Bir Sen, Muğla, Umre, Yaşam

Kaynak: İHA

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