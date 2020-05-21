Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden cami hoparlörlerinden müzik yayınına tepki

Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek, camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına tepki gösterdi.

21.05.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:26
Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesi, İzmir Müftülüğü ses sisteminin sabote edilerek, camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınına tepki gösterdi.
Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, şube binasında yaptığı açıklamada, camilerin huzur, sükunet ve hoşgörü mekanları olduğunu söyledi.
Camilerde okunan ezanları ezelden ebediyete kadar devam edeceğini ifade eden Tekdemir, şöyle konuştu:
"Camiler bütün Müslümanların kırmızı çizgisidir. Zihniyeti belli, kimliği belirsiz kişilerce camilerin merkezi sistemlerine sabotaj düzenlenerek müzik çalınması büyük bir provokasyondur. Toplumu kutuplaştırmaya dönük hesaplı bir tuzakla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Geçmişte aynı zihniyetin farklı boyutlarını, camilerin kundaklandığı, kurşunlandığı, mushafların yakıldığı, içerisinde alkolün alındığı olaylarla da gördük. Bu açık ve alçak saldırılar karşısında ülkemizi ayakta tutan manevi dinamiklerimizi sıkı sıkı sarılarak gözetmek zorundayız."
Tekdemir, camilere yapılan her türlü provokasyon ve saldırı karşısında milli ve manevi değerleri güçlendirmeye ve kenetlenmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi. Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden cami hoparlörlerinden müzik yayınına tepki

Kaynak: AA

Etiketler: Eğitim Bir Sen, Diyarbakır, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Haberler››Güncel››Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şubesinden cami hoparlörlerinden müzik yayınına tepki - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:23: Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka... - Haber 19:22: FLAŞ - Haber 19:22: Türk yelkenciliğinin efsane isminin eşi Oda Boro vefat etti - Haber 19:20: Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:19: Van'da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Haber 19:17: Meteroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı - Haber 18:50: 65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi - Haber 17:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi - Haber 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi - Haberler