Eğitim-Bir-Sen Edirne Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu

Eğitim-Bir-Sen Edirne
Şubesi 3. Olağan Genel Kurul toplantısında, Erdinç Dalgıç yeniden başkan seçildi.
Edirne'deki bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısında, divan gündemi, yönetim kurulu çalışma raporu okundu, yönetim ve denetleme kurulu raporu divana sunuldu. Tek listeyle yapılan seçimde, Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanlığına yeniden Erdinç Dalgıç seçildi.
Dalgıç, seçimin ardından yaptığı konuşamda, eğitim çalışanlarının özlük hakları konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Genel kurul toplantısına katılımın yoğun olduğunu aktaran Dalgıç, "161 delegemizden 120'si toplantımıza katıldı. Tüm ilçelerde yetkili olmak istiyoruz. İlçelerdeki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Başkanlıkta üçüncü dönemini yaşıyorum. İnşallah bu dönem ustalık dönemimiz olacak." diye konuştu.
11 Kasım 2018 Pazar 17:46