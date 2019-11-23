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Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şubesinden eğitimcilere şiddete tepki

Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanlığı yaptıkları açıklama ile eğitimcilere şiddete tepki gösterdi.

23.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:48Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şubesinden eğitimcilere şiddete tepki
Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanlığı yaptıkları açıklama ile eğitimcilere şiddete tepki gösterdi.
Elazığ Öğretmenevi önünde bir araya gelen sendika üyeleri ellerinde pankartlarla, "Eğitimciye şiddete dur de", "Şiddete dur de, gelecek kazansın", "Şiddete dur de, öğretmene sahip çık" sloganları attı.
Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, yaptığı açıklamada, son zamanlarda eğitimcilere yönelik artan şiddete dur demek için bir araya geldiklerini söyledi.
Öğretmenlere daha çok değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Bahşi, "Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor, farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olması gereken yerlere bile giriyor toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor, toplumsal değerlerimiz erozyona uğruyor, insana saygı azalıyor, hürmet yerini şiddete bırakıyor. Karakter eğiticisi, ruh işçisi, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz, ince bir sanatı icra ederken kaba bir muameleye maruz kalıyor." diye konuştu.
Yaptıkları araştırmada son iki yılda şiddetin arttığını tespit ettiklerini aktaran Bahşi, şunları kaydetti:
"2017 yılının eylül ayından bu yana eğitim kurumlarında 94 öğretmen ve eğitim çalışanı değişen tür ve düzeyde şiddet içerikli eyleme maruz kalmıştır. Şiddet eylemlerinin yüzde 78'i adli soruşturmaya konu edilmiştir. Bu eylemlerin yüzde 58'inin adli soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir. Araştırma bulguları, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin, bireysel eylemler olmaktan çıkıp yaygın bir sorun haline geldiğini ortaya koymaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetin genel ve yaygın bir görünüm arz etmesi, psikolojik ve sosyolojik kökenleri olan toplumsal bir sorun haline geldiğini göstermektedir. Şiddeti önleyecek önemli bir aktör olması gereken eğitimciler bugün maalesef şiddetin mağduru durumuna gelmiştir. Eğitimcinin itibarını daha da artıracak, konumunu güçlendirecek, onu tehlikelere karşı koruyacak tedbirleri artık almak zorundayız. İşte tam da burada meslek kanununa ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu açığa çıkmaktadır. Eğitimci, şiddete karşı yasal güvenceyle korunan, kendisi bizzat şiddeti önleyen; eğitim ise şiddeti ortadan kaldıran bir enstrüman olmalıdır."

Eğitim Bir Sen, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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