Eğitim-Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şube Başkanı Karataş, Güven Tazeledi

Eğitim Bir-Sen Erzurum
2 Nolu Şubesi, 6. Olağan Genel Kurulu'nu geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Mustafa Karataş
güven tazeledi.
Eğitim Bir-Sen Erzurum 2 Nolu Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, Palandöken
'de bulunan Palan Oteli'nde gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Mustafa Karataş aday oldu. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa
yaptı.
Yapılan kongre sonucunda Mustafa Karataş, yeniden başkanlığa seçildi. - ERZURUM
Mustafa Karataş,Erzurum,Eğitim Bir Sen
18 Kasım 2018 Pazar 11:20