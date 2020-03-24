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Eğitim-Bir-Sen, Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

24.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:30
Eğitim-Bir-Sen, Gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen), Gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
Sendikanın avukatlarınca hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde, Ataklı'nın, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmen hakkındaki sözlerine yer verildi.
Dilekçede, başörtülü öğretmenin ders vermesini "facia" olarak nitelendirdiği belirtilerek, Can Ataklı'nın halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Öte yandan, sendikadan yapılan açıklamada, Ataklı'nın EBA TV'de öğrencilere ders anlatan başörtülü öğretmen nezdinde manevi değerlere ve tüm başörtülülere dil uzattığı kaydedildi.
Açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak, milli ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Eğitim Bir Sen, Can Ataklı, Güncel

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