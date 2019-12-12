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Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından "eğitim" temasıyla düzenlenen kısa film yarışması için başvuru süreci başladı.

12.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:14Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması için başvurular başladı
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından "eğitim" temasıyla düzenlenen kısa film yarışması için başvuru süreci başladı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın, eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı ve eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkati çekmeyi amaçladığı belirtildi.
Ulusal çapta 5 yıl önce başlayan yarışmanın 6'ncısının "eğitim" temasıyla uluslararası düzeye taşındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünya genelinde katılacak eserlerle farklı dil, kültür ve tecrübelerin harmanlanmasıyla ortaya çıkacak sanatsal şöleni hep birlikte izleyecek, ödüllendirecek ve sonuçlarını değerlendireceğiz. Yarışmada 1'inci olacak esere 20 bin lira, 2'nciye 15 bin lira, 3'üncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygunluğu, ödüle liyakati görülen bir esere 'Mehmet Akif İnan Özel Ödülü', eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise 'Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü' verilecek."
Kurmaca dalında 10 dakikayı geçmeyen kısa filmlerin kabul edildiği yarışmaya, 17 Temmuz 2020'ye kadar başvuru yapılabilecek.

Eğitim Bir Sen, Güncel

Kaynak: AA

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