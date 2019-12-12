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Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması uluslararası boyuta taşındı

Eğitim-Bir-Sen tarafından 5 yıldır düzenlenen kısa film yarışması uluslararası boyuta taşındı.

12.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:55Eğitim-Bir-Sen'in kısa film yarışması uluslararası boyuta taşındı
Eğitim-Bir-Sen tarafından 5 yıldır düzenlenen kısa film yarışması uluslararası boyuta taşındı.

Eğitim temalı yarışma ile eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmak, tüm dünyada ortak iş ve emek konusu olan eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmek, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikayeleri ortaya çıkarmak, işbirliği içerisinde olunan eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarını genişletmek, işbirliğini güçlendirmek ve eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmek hedefleniyor. Eğitim-Bir-Sen tarafından 2014 yılında 'Öğretmen' temasıyla başlayan, daha sonra 'Örgütlenme' ve 'Vefa' temasıyla devam eden, 2017 yılında ise 'Eğitim' temasında düzenlenmeye başlanan kısa film yarışması bu yıl uluslararası boyuta taşındı. Yarışmada birinci olacak esere 20 bin TL, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Jüri tarafından sanatsal açıdan amaca uygunluğu, ödüle liyakati görülen bir esere Mehmet Akif İnan Özel Ödülü (6 bin TL), jürinin ayrı bir kategori olarak değerlendireceği eğitime emek veren, eğitim süreçlerinde aktörlük yapan, eğitimcilerin gözüyle çekilmiş bir esere ise Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü (5 bin TL) verilecek. Yarışmaya katılacak filmler kurmaca dalında olacak ve süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Kısa film yarışmasının detaylarına ise ebskisafilm.org adresinden ulaşılabilinecek.

Eğitim-Bir-Sen, son başvuru tarihi 17 Temmuz 2020 olan yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, ödül töreni tarihi ve yarışma jürisinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. - ANKARA

Eğitim Bir Sen, Güncel

Kaynak: İHA

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