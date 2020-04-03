Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube'den Vefa Destek Gruplarına büyük katkı

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube üyeleriyle beraber Vefa Destek Gruplarına katkı sağlıyor.

03.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:53
Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube'den Vefa Destek Gruplarına büyük katkı
Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube üyeleriyle beraber Vefa Destek Gruplarına katkı sağlıyor. 443 üye bu gruplara katılarak, ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda yardımı ile banka ve PTT'den maaşını çekemeyenlere mutemetlik görevi yapıyor.

Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız konu hakkında, "Bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisi görülmeye başlayan korona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü insanlarımız için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ilimiz genelinde Samsun Valiliğimizin organizesiyle Vefa Destek Grupları oluşturuldu. Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube olarak 443 üyemizle Vefa Destek Gruplarına katılarak, ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza gıda yardımı ve bankalardan ve PTT den maaşını çekemeyenlere mutemetlik görevi yapıyoruz. Bu anlamda önemli bir hizmet gördüğümüzü söyleyebiliriz" dedi.

Başkan Yıldız açıklamasının devamında, "Bu zorlu süreçte çok zor şartlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu nedenle Alaçam ilçe Temsilciliğimiz 2 bin, Bafra İlçe Temsilciliğimiz 2 bin 200, Çarşamba İlçe Temsilciliğimiz bin ve Vezirköprü İlçe Temsilciliğimiz bin olmak üzere toplam 6 bin 200 maske temin ederek bulundukları ilçelerin sağlık kurumlarına ve diğer kamu kurumlarına teslim maske yardımında bulundular. Diğer bazı ilçe temsilciliklerimiz de ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarıyla oluşturdukları yardım kolilerini ve ihtiyaç malzemelerini vatandaşlarımızın evlerine kadar teslim ederek mağduriyetleri gidermeye çalıştılar. Genel Merkezimiz de Milli Dayanışma ve Biz Bize Yeteriz kampanyalarına 2 milyon TL destekte bulunmuştur. Üyelerimiz kampanya kapsamında bildirilen hesaplara bağış ve mesaj yoluyla desteklerini sürdürüyorlar" diye konuştu. - SAMSUN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:24: Tomarza Belediyesi koronavirüs tedbirlerini sürdürüyor - Haber 12:24: Karabük şehir merkezine yıllık 32,37 milyon metreküp içme suyu sağlandı - Haber 12:23: Karabük'ün kuruluş yıldönümünde koronavirüs önlemi - Haber 12:23: Vali Tutulmaz başkanlığında Korona virüs tedbirler değerlendirildi - Haber 12:23: Erzurum'da tedavisi tamamlanan 20 hasta taburcu oldu - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber