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Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılacak erbaş/erler, 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

23.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:03

Türkiye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 30'a, vaka sayısının 1.236'ya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı da askerleri salgından korumak için önlemler alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak

SOSYAL MESAFE KURALINA VURGU

Açıklamada ayrıca, yeni celplerin şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edildikleri ve sağlık muayenesinden geçirildikleri vurgulanırken, tüm bu işlemlerde sosyal mesafe kuralının uygulandığı kaydedildi.

Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
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Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak

Haberin Videosu :

Türkiye'de eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Güncel

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