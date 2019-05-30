Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa
Şube Başkanı İbrahim Coşkun
, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.
Coşkun, düzenlediği basın toplantısında, eğitim camiasında neredeyse sistematik hale gelen darp olayları karşısında "dişe dokunur" yasal düzenlemenin yapılmamasının yüreklerini kanatmaya devam ettiğini söyledi.
Eğitim camiasına yönelik şiddetin, şüpheli tarafında olanların bazen bir öğrenci, bazen bir veli, nadiren de olsa makam sahipleri olabildiğini ifade eden Coşkun, şöyle devam etti:
"Ne yazıkki dün Harran
ilçemizde bir okulda yaşanan şiddet hadisesi hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir mahiyete sahiptir. İstanbul
'un fethi programına davetli olarak katılan protokol üyelerine hitap eden konuşmacının, selamlama sırasında Harran Belediye Başkanını unutarak konuşmaya başlaması krize sebep olmuştur. Resmi kurumlarda yapılan programlara katılan protokol sahiplerinin makamlarının gereği olarak karşılanması, yer verilmesi ve selamlanması beklenen bir durumdur. Ancak, bir protokol sahibinin gereği gibi karşılanıp yer gösterildikten sonra selamlama esnasında unutulması ve sonrasında özür dilenmesi hoşgörü ile karşılanıp müsamaha sınırları içerisinde kapanacak bir konudur. Üzülerek ifade etmeliyimki, bu andan itibaren yaşananların hiçbir şekilde izahı yoktur. Program sonrasında, başlayan arbedede okul müdürü ve arbedeyi önlemeye çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürü, belediye başkanının yanındakiler tarafından darbedilmişlerdir."
Harran ilçesinin adının darp olayıyla anılmasının acı verici olduğunu vurgulayan Coşkun, "Elim hadisenin ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından ön inceleme yapılması için bir vali yardımcısının görevlendirilmiş olması sevindiricidir. Ancak, ifadesi alınan kamu personelinin özgür iradeleriyle fikirlerini yansıtabilecekleri bir ortamın oluşturulması, adaletin tecellisi hususunda oldukça önemlidir. Bu manada Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şubesi olarak, konunun her aşamasında takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Harran
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Kaynak: AA