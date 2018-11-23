Eğitim Camiamız Mutsuz"

23 Kasım 2018 Cuma 15:53



23 Kasım 2018 Cuma 15:53

DP Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, bugün eğitim camiasının mutsuz olduğunu savunarak, "Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez." dedi.Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yarın Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatarak, AK Parti iktidarının en başarısız olduğu konunun, "kendilerinin de zımnen kabul ettiği gibi eğitim alanı olduğunu" söyledi.Eğtimi sorununu binalara indirgeyerek tartışma imkanı olmadığını belirten Uysal, ücretli öğretmenlerin mesleğe kabul edilmeleri gerektiğini belirttiEğitim camiasına, kışlaya siyasetin sıçramasının sonuçlarının 15 Temmuz darbe girişiminde ağır şekilde görüldüğünü ifade eden Uysal, şimdi de "iktidarın uzantısı bir sendika aracılığı ile eğitim camiasının tahakküm altına alındığını" öne sürdü.Öğretmenlerin birçok sorununun bulunduğunu dile getiren Uysal, "Bugün eğitim camiamızın mutsuz olduğunu biliyoruz. Mutsuz eğitim camiası mutlu nesiller yetiştiremez." dedi.Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine olanak tanıyan kanun teklifinin yasalaştığını anımsatan Uysal, bu düzenlemenin keyfi ve kişiye özel olduğunu savundu.Bu tür düzenlemelerin TBMM'nin konusu olmaması gerektiğini belirten Uysal, halkın gerçek gündeminin, TBMM'ye yansımadığını dile getirdi.Cemal Kaşıkçı cinayetinin açık ve planlı bir şekilde ne kadar vahşice işlendiğinin de ortaya çıktığına dikkati çeken Uysal, bu konuyu Türkiye'nin daha çok uluslararası toplumun gündemine taşıması gerektiğini vurguladı.Demokrat Partinin, yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarını yaptığını belirten Uysal, "Özellikle Türkiye'nin kutuplaştığı, birçok meselesini tartışamaz hale geldiği, demokratik düzenin işliyormuş gibi yapıldığı bir dönemde, muhalefetin yerel seçimlerde alacağı sonuç, iktidarı dengeleme açısından önemli olacaktır." diye konuştu.