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Eğitim camiasına Bağımlılık Semineri düzenlendi

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak adına Eğirdir merkez, köy ve kasabalarında öğretmenlik yapan milli eğitim çalışanlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

03.09.2019 17:08 Eğitim camiasına Bağımlılık Semineri düzenlendi
Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak adına Eğirdir merkez, köy ve kasabalarında öğretmenlik yapan milli eğitim çalışanlarına yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Engin Çağlar'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerinde, uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili "Ne kadar farkındayız", "Bağımlılık Nedir", "Bağımlılık Yapan Maddeler Nelerdir" konularında slayt eşliğinde bilgiler verildi. Seminere Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler, okul müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. - ISPARTA

Engin Çağlar, Isparta, Eğirdir, Güncel

Kaynak: İHA

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