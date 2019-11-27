Haberler » Güncel » Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür - Haber

Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

27.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:32Eğitim camiasından Başkan Yalçın'a teşekkür
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Gürbüz'ün yanı sıra Nesrin Boysan Anaokulu öğrencileri ile Erciyes Koleji yönetici ve öğrencileri, eğitime sağladığı katkılardan dolayı öğretmen Başkan Mustafa Yalçın'a ayrı ayrı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlerde Başkan Yalçın ilk önce İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Şube Müdürü Şener Serim, Nesrin Boysan Anaokulu idarecileri ve minik öğrencileri kabul etti.

"EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI"

Burada konuşan Başkan Yalçın, duygulandığı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, "İnsanın bir işi yaparken gönlünü katması çok önemli. Eğitim öğretim her şeyin başı. Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Bu nedenle de Türk Sanat Müziğimizin duayen isimlerinden Zekai Tunca konseriyle Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimizi buluşturduk." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, yaptığı kısa konuşmada eğitime hem fiziki hem manevi destekte bulunan Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Öğretmen kökenli olmanızdan dolayı sizin de Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Okullarımıza yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Yalçın ayrıca Erciyes Koleji yöneticilerini de kabul etti. Ziyarette miniklerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, çiçeklerini kendilerini öperek aldı. - KAYSERİ

Mustafa Yalçın, Mustafa Gürbüz, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18 Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı
11:18 Aydın'da sis etkili oldu
11:18 Kahramanmaraş'ta mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
11:18 Minik öğrencilerin mektubuna üniversiteliler duyarsız kalmadı
11:18 Bafra'da "Okula devam rehberlik çalıştayı" düzenlendi
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 11:19:06