Eğitim, Cemiyet ve Sanat Dünyası Bu Davette Buluştu!

Dilek Birgen tarafından davet edilen misafirler arasında bulunan Demet Sabancı Çetindoğan, İsviçre okul temsilcileri ile bir araya gelip, erken yaşlarda Demokrasi Eğitimi üzerine yazdığı projenin, bu okullarda da okutulması için temaslarda bulundu. Başkonsolos Mr. Julien Thöni'nin Levent'teki evinde gerçekleşen davete; David Mulone, Demet Sabancı Çetindoğan, Evrim-Faruk Başaran, Ezgican-Ali Serim, Gülnur-Osman Kamaşak, Jale Balcı, Karolin İşler, Mehmet Yıldırımlı, Naz Kamaşak, Pınar Zülfikar, Serap-Volkan Sarı, Vincent Schwab gibi isimler katılım gösterdi.

İsviçre'ye dair; ihracat, vergilendirme ve değişen ticari eğilimler hakkında konuklara bilgilendirmelerde bulundu. İsviçre'nin güçlü üniversitelerinden mezun olan öğrenciler sayesinde, İsviçre'nin teknoloji yatırımlarında ve girişimlerinde daha profesyonel ve güvenilir bir merkez olduklarını belirten Mehmet Yıldırımlı, İsviçre'de kurulan şirketlerin ve yapılan yatırımların değer olarak çok sürdürülebilir olduğunun altını çizdi.

İsviçre'nin önde gelen ve dünyanın en iyi okulu olarak ödüllendirilmiş, Institut Auf Dem Rosenberg, College Du Leman ve Brillamont Uluslararası Yatılı Okulları davetlilere okullarını tanıtırken, York Yurt Dışı Eğitim kurucusu Burçin Önal, yaptığı konuşmada, İsviçre okullarının uluslararası platformda 1 numara olmalarının en büyük sebebini; teknoloji ve sanatı birleştiren, bununla birlikte 80 farklı ülkede bir arada bulunan öğrencilerin sevebileceği şekilde iddialı eğitim sistemlerini projelendiren okullar olduğunu ifade ederek açıkladı.

Dünya'nın önde gelen okullarını tek tek gezip değerlendirmeler sonucu portföylerine aldıklarını belirten Burçin Önal, her çocuk için en iyi okulun aynı olmadığını ve bunun bilinci ile 3 yaştan itibaren yaz okulları ile başlayan yurtdışı eğitim serüvenini, İsviçre yatılı okullarında devam ettirebilmenin büyük ayrıcalık olduğunu önemle vurguladı.

İsviçre'de Alman kantonunda ve Alman ekolü ile St Gallen'de eğitim veren Institute Auf Dem Rosenberg Ortaokulu'ndan itibaren yatılı eğitim vermekte olup IB, Amerikan Diploma ve İngiliz A Level gibi birçok mezuniyet seçeneği sunan bu seçkin okulun yıllığı 130.000 Frank.

Fransız Kantonunda bulunan ve Fransız ekolünü eğitim sisteminde bulduran Cenevre'deki College Du Leman 4 yaştan itibaren yaz okuluna gündüzlü eğitim olarak kabul ederken, orta öğretim ve lisede yatılı olup; İsviçre Matura, Fransız Bakalorya, Amerikan Diploma gibi mezuniyet seçenekleri sunmakta. Okulun yıllık ücreti 80.000 Frank ile 92.000 Frank arasında değişmekte.

Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek olan Swiss Days'de tekrar İsviçre'nin en önemli markalarını Türkiye'ye getireceklerini belirten Mehmet Yıldırımlı, İsviçre Yatılı Okulları'nın kendileri için çok önemli markalar olduğuna da değindi ve eğitimin çok önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.