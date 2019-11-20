Haberler » Güncel » Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu - Haber

Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu

BARTIN'da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş'ı (34) arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

20.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:23Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu

BARTIN'da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş'ı (34) arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş ise çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'ndan 8 kişilik su altı arama kurtarma timi 'Denizyıldızı' adını verdikleri Minirov kameralı su altı robotu ile Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 3, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinidne 6, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 10, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 4, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.



Hakan Karataş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin sahibi millettir"
12:26 İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "İşverenlerimiz diplomadan ziyade tecrübeye önem vermektedir"
12:26 AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
12:26 Tekirdağ'dan kısa kısa
12:26 Trabzon'daki yangında dumandan etkilenen çocuk öldü
12:04 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, teknolojiden uzak hizmet veriyor
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
20.11.2019 12:27:39