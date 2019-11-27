Eğitim'de 'Yıldırım' işbirliği

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, 'Yıldırım Fikir Sanat Kulübü' projesi kapsamında, Yıldırımlı gençlerin kendilerini geliştirmesi, gelecek hedeflerini belirlemesi, okuyan ve düşünen donanımlı bireyler olarak yetişmesi, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlardan uzak durması amacıyla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç işbirliği protokolü imzaladı.

'GENÇLER BİZİM HERŞEYİMİZ, GELECEĞİMİZ'

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gençlere yönelik yeni bir protokole imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler şehir unsurunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Şehri bütün unsurları ile birlikte yönetmenin daha güzel sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda şehrin ana unsurunu insan kabul ederek bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine gençlerimize yönelik bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldırım Fikir Sanat Kulübü olarak gençlerimizi daha sağlıklı ortamlarda yetiştirmek, onları teknoloji ve madde bağımlılığından uzaklaştıracak çalışmaları hayata geçirmek, geleceğe dair fikir ve sanat noktasında katkı sunmak adına Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. Bu kapsamda lise öğrencilerimiz her hafta bir kitap okumuş olacak hem de medeniyet, fikir, sanat ve felsefe noktasında kendilerini ifade edebilecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

'HERŞEY GENÇLER İÇİN'

Eğitim öğretim noktasında en büyük paydaşlarının Yıldırım Belediyesi olduğunu dile getiren Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ise, "Gençlerimize, geleceğe dönük vizyonel bir bakış açısı kazandırma, çeşitli olumsuz davranışlardan gençlerimizi uzak tutma ve bizlere böyle bir protokolü oluşturma noktasında yardımcı olan başta Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Herşey gençler için diyoruz. Dolayısıyla bugün bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu 2023 vizyon belgesi çerçevesinde gençlerimizi her türlü olumsuz etkenlerden uzak tutma noktasında böyle bir imkanı bizlere verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.