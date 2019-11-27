Haberler » Güncel » Eğitim'de 'Yıldırım' işbirliği - Haber

Eğitim'de 'Yıldırım' işbirliği

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

27.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:16Eğitim'de 'Yıldırım' işbirliği

Yıldırım Belediyesi ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, 'Yıldırım Fikir Sanat Kulübü' projesi kapsamında, Yıldırımlı gençlerin kendilerini geliştirmesi, gelecek hedeflerini belirlemesi, okuyan ve düşünen donanımlı bireyler olarak yetişmesi, teknoloji ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlardan uzak durması amacıyla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç işbirliği protokolü imzaladı.

'GENÇLER BİZİM HERŞEYİMİZ, GELECEĞİMİZ'

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gençlere yönelik yeni bir protokole imza attıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizler şehir unsurunu bir bütün olarak ele alıyoruz. Şehri bütün unsurları ile birlikte yönetmenin daha güzel sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda şehrin ana unsurunu insan kabul ederek bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine gençlerimize yönelik bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıldırım Fikir Sanat Kulübü olarak gençlerimizi daha sağlıklı ortamlarda yetiştirmek, onları teknoloji ve madde bağımlılığından uzaklaştıracak çalışmaları hayata geçirmek, geleceğe dair fikir ve sanat noktasında katkı sunmak adına Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir protokol imzaladık. Bu kapsamda lise öğrencilerimiz her hafta bir kitap okumuş olacak hem de medeniyet, fikir, sanat ve felsefe noktasında kendilerini ifade edebilecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

'HERŞEY GENÇLER İÇİN'

Eğitim öğretim noktasında en büyük paydaşlarının Yıldırım Belediyesi olduğunu dile getiren Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ise, "Gençlerimize, geleceğe dönük vizyonel bir bakış açısı kazandırma, çeşitli olumsuz davranışlardan gençlerimizi uzak tutma ve bizlere böyle bir protokolü oluşturma noktasında yardımcı olan başta Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Herşey gençler için diyoruz. Dolayısıyla bugün bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu 2023 vizyon belgesi çerçevesinde gençlerimizi her türlü olumsuz etkenlerden uzak tutma noktasında böyle bir imkanı bizlere verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Mehmet Melih Oktay, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04 19 Mayıs ilçesinde samanlık yangını
15:04 Adana'da otomobil tamirhanesinden hırsızlık güvenlik kamerasında
15:04 İzmir'de 99 düzensiz göçmen yakalandı
15:02 Dağlardan topladıkları kuşburnuyla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
14:58 Dağdan gelen su iki köy arasında anlaşmazlığa neden oldu
14:50 Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
14:30 Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:11 Brandasız hafriyat kamyonundan yola saçılan çamur trafiği durdurdu
27.11.2019 15:05:11