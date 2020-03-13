Eğitim Fakültesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek'in eserini sahneledi
Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam' adlı eseri, Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelendi.
13.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:41
Türk tiyatrosunun en güçlü oyunlarından biri olan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam' adlı eseri, Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelendi.
Ölüm fikri kafasına yerleşmiş olan bir insanın, varlık ve yokluk mücadelesi ile başından geçen olayları konu edinen 'Bir Adam' adlı tiyatro eseri, Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri tarafından başarıyla sahnelendi.
Öğrencilerin, drama dersi kapsamında ve Arş. Gör. Dr. Rıfat Ramazan Berk yönetmenliğinde sahneledikleri tiyatro oyununa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Baberti Külliyesi Kültür Merkezi Tiyatro salonunda sahnelenen oyunu izleyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun: "Edebiyatımızda bir şair, bir yazar ve aynı zamanda büyük bir fikir adamı olan Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserlerinden biri olan tiyatro eserini, sahip olduğu felsefeyi de özümseyerek başarılı bir şekilde sahneleyen öğrencilerimi sanata duydukları ilgiden ve gösterdikleri üstün performanstan dolayı tebrik ediyorum." dedi.
Tiyatro oyununun sonunda sahneye çıkarak emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun ve beraberindekiler, oyunculara katılım belgesi verdi. - BAYBURT
Ölüm fikri kafasına yerleşmiş olan bir insanın, varlık ve yokluk mücadelesi ile başından geçen olayları konu edinen 'Bir Adam' adlı tiyatro eseri, Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri tarafından başarıyla sahnelendi.
Öğrencilerin, drama dersi kapsamında ve Arş. Gör. Dr. Rıfat Ramazan Berk yönetmenliğinde sahneledikleri tiyatro oyununa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un yanı sıra, rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Bayburt Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Erdem, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Baberti Külliyesi Kültür Merkezi Tiyatro salonunda sahnelenen oyunu izleyen Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun: "Edebiyatımızda bir şair, bir yazar ve aynı zamanda büyük bir fikir adamı olan Necip Fazıl Kısakürek'in önemli eserlerinden biri olan tiyatro eserini, sahip olduğu felsefeyi de özümseyerek başarılı bir şekilde sahneleyen öğrencilerimi sanata duydukları ilgiden ve gösterdikleri üstün performanstan dolayı tebrik ediyorum." dedi.
Tiyatro oyununun sonunda sahneye çıkarak emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Coşkun ve beraberindekiler, oyunculara katılım belgesi verdi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Etiketler : Necip Fazıl Kısakürek, Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel
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