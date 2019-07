Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarında mezuniyet heyecanı

Sakarya Üniversitesi 2019 yılı mezuniyet törenleri, Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı mezuniyetleri ile devam etti.



SAÜ Stadyumunda düzenlenen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan törende renkli görüntüler yaşanırken, tören protokol konuşmaları ile devam etti.



Kendinize güvenin ve daima ileriye bakın



Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuşmasında, "Evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Biz de emanetinizi çok iyi bir şekilde koruyup kollayarak, onları kendi alanlarıyla ilgili en iyi şekilde donatarak mezun etme çabası içerisinde olduk. Gençler, şunu bilin ki alanınızla ilgili bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Kendinize güvenin ve daima ileriye bakın. Size herhangi birisi başarmazsınız derse dudak bükün ve işinize bakın. Çünkü siz başarılısınız. Hayat bir maraton. Dönemsel başarılarla ya da başarılarla oyalanmamak gerekiyor. Başarısızlıklardan dahi ders çıkarabilirsiniz. İnşallah hayat boyu başarılı ve mutlu bireyler olursunuz. İstediğiniz her yere gelebilirsiniz. Sadece kendinize güvenin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerinize iyi birer rol model olun



Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan da genç öğretmenlerin sevincini paylaşmak ve onları mesleğinde yetkin bireyler olarak gururla uğurlamak için bir arada olduklarını dile getirdi. Dekan Karahan, "Üniversite yıllarınızı çiçeği burnunda öğretmenler olarak bitirmenizden gurur duyuyoruz. Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak bu yolda, en büyük role sahip olan irfan ve bilim ordusunun değerli mensupları olarak sizlere şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi sizler değerli ülkemizin dört bir yanına dağılacaksınız. Her nerede olursanız olun, vizyonu geniş ve yenilikçi öğretmenler olarak gittiğiniz her yeri aydınlatacaksınız. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir' sözleriyle ifade ettiği gibi, seçtiğiniz bu mesleğin ulvi bir sanat olduğunu vurgulamak istiyorum. Öğrencilerinize iyi birer rol model olun. Yolunuz, bahtınız ve kalbiniz hep açık olsun" diye konuştu.



Çalışmaktan ve araştırmaktan hiç vazgeçmeyin



Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ise konservatuvar olarak bu yıl 15'inci mezuniyet törenini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Sazak, "Mesleki olarak yeni bir sürece adım atıyorsunuz. Meslek yaşantınızda başarılı olacağınıza inanıyor, sizlere güveniyoruz. Gönüllerimiz hep sizlerle birlikte olacak. Size son bir kez daha öğrencilerim diye hitap ediyorum. Bugün sizin için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor, ondan aldığınız güçle başka bir dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Çalışmaktan ve araştırmaktan hiç vazgeçmeyin. Mutlaka fark yaratın, iz bırakın. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği, akla, bilime ve sanata dayalı çağdaş uygarlık yolunda, konservatuvar mezunu kimliğini onur duyarak taşımanız dileğiyle. Yolunuz açık olsun" dedi.



Tören protokol konuşmalarının ardından fakültelerinde ve bölümlerinde dereceye giren mezunların plaketlerini ve hediyelerini almaları ile devam etti. Eğitim Fakültesi birincisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Sena Tandaç Güneş ve Devlet Konservatuarı birincisi Türk Müziği Bölümünden Muhammed Göksu, plaketlerini ve hediyelerini protokolün elinden aldı.



Mezunların ve ailelerinin büyük sevinç ve coşku yaşadığı tören, öğrencilerin keplerini havaya atmaları ile sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA