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Eğitim gönüllüleri köy okulunda kütüphane kurdu

Sivas Gelişim Gençlik Derneği üyeleri, Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyü okulunda kütüphane kurdu.

15.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:21Eğitim gönüllüleri köy okulunda kütüphane kurdu
Gelişim Gençlik Derneği üyeleri, ilçesine bağlı Döllük köyü okulunda kütüphane kurdu.

Sivas Gelişim Gençlik Derneği üyeleri, Sivas Belediyesi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı Döllük Köyü Şehit Oğuz Yorulmaz İlkokulunda kütüphane kurdu. Türkiye'nin dört bir yanından bağışçıların destek olduğu proje ile köyde yaşayan çocuklar için hem kitap okuyacakları hem de çeşitli oyunlar oynayabilecekleri bir yaşam alanı oluşturuldu.

Sivas Gelişim Gençlik Derneği üyesi 17 gönüllü genç, kent merkezine 75 km mesafede ki köye giderek kendi elleri ile öğrencilere okuma odası oluşturdu. Gönüllüler, öğrenciler ile beraber çeşitli oyunlar oynayarak öğrencilerin çeşitli zeka geliştirici oyunlar öğrenmesine katkıda bulundular.

Dernek Başkanı Olcay Atbin, Proje ile gönüllülerimizin sosyal sorumluluk ruhu ve aktif vatandaşlık duyguları gelişmiştir. Dernek olarak ihtiyaç sahibi farklı köy okullarımıza yönelik sosyal sorumluluk projeleri yapmaya devam edeceğiz "dedi. - SİVAS

Şarkışla, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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