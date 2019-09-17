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Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen son yolculuğuna uğurlandı

Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen son yolculuğuna uğurlandıİZMİR - İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsü içinde traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

17.09.2019 18:09
Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR - İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsü içinde traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.
Dün Ege Üniversitesi kampüsü içinde sulama traktörünün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak (23), son yolculuğuna uğurlandı. Geçen sene dereceyle mezun olduğu ve AR-GE ekibinde yer aldığı Ege Üniversitesinde yapılan törenin ardından Çakmak'ın cenazesi Çiğli'deki evinin yanında bulunan Yaka Camii'ne getirildi. Cenazeye talihsiz genç kızın ailesinin yanı sıra akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da cenaze törenine katılarak acılı aileye destek oldu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Kılınan namazın ardından Çakmak'ın cenazesi Çiğli Mezarlığı'na defnedildi.
Eğitim gördüğü üniversitede traktörün altında kalarak can veren Sezen son yolculuğuna uğurlandı

Ege Üniversitesi, İzmir, Ege, Genel

Kaynak: İHA

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