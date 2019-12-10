Türkiye'deki akademik standartların yükseltilmesi amacıyla birçok farklı çalışmaya imza atan Hisar Okulları, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Türkiye Felsefe Kulübü Başkanı İoanna Kuçuradi'yi ağırladı. Hisar Lisesi Felsefe Kulübü'nün de dahil olduğu İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu'nun (İLFKP) düzenlediği, ana teması "Eğitim Hakkı" olan etkinliğin açılış konuşmasını Prof. İoanna Kuçuradi yaptı.

1960'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kuran, başta Goethe Madalyası olmak üzere birçok uluslararası ödül kazanan Kuçuradi, konuşmasında İnsan Hakları kavramının çok önemli, anlaşılması ve korunması gereken bir kavram olduğunu sıklıkla vurguladı. Hak kavramı ve insan haklarının nasıl anlaşılması gerektiğini aktaran ünlü felsefeci, insan hakları – anayasa – hukuk ilişkisi çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. Özgürlük kavramını ve bu özgürlüklerin nasıl belirlenmesi gerektiğini aktararak eğitim hakkı konusunu detaylarıyla ele aldı.

İoanna Kuçuradi'nin açılış konuşması ardından İstanbul'daki çeşitli okullardan gelen 120'den fazla lise öğrencisi, ana tema altında belirlenen "Bugünkü Eğitimi Sürdürmek Mümkün mü?, Eğitim Ütopyaları ve Alternatif Okullar, Farklı Ülkelerde Uygulanan Eğitim Politikalarının Karşılaştırılması, Ekoloji ve Eğitim Hakkı" konularında atölye çalışmalarına katıldı.