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Eğitim harcamaları yüzde 21,6 arttı

Eğitim harcamaları 2018 yılında yüzde 21,6 artarak 214 milyar 637 milyon TL oldu.

18.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:13Eğitim harcamaları yüzde 21,6 arttı
Eğitim harcamaları 2018 yılında yüzde 21,6 artarak 214 milyar 637 milyon TL oldu.

İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Eğitim Harcamaları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de eğitim harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 21,6 artarak 214 milyar 637 milyon TL oldu. 2018 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; yüzde 27,3 ile okul öncesi, yüzde 24,3 ile ortaöğretim oldu.

Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 5,8 oldu

Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2017 yılında yüzde 5,7 iken, 2018 yılında yüzde 5,8 oldu.

Eğitim harcamalarının yüzde 72,9'u devlet tarafından finanse edildi

Türkiye'de 2018 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,9'u devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 20 oldu.

Devlet kurumları en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,2'sini (51 milyar 050 milyon TL) yükseköğretim, yüzde 25,3'ünü (38 milyar 877 milyon TL) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise yüzde 43,3'ü (20 milyar 527 milyon TL) ortaöğretim, yüzde 30,3'ü (14 milyar 352 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına eğitim harcaması 9 bin 790 TL oldu

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2017 yılında 8 bin 111 TL olurken, 2018 yılında ise 9 bin 790 TL olarak gerçekleşti.

Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2018 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 16 bin 248 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre yüzde 20,7 arttı. Eğitim harcamalarının 2018 yılında 2017 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise yüzde 26,2 ile ortaöğretim oldu. Bunu yüzde 22,7 ile ortaokul takip etti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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