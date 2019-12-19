Haberler » Güncel » Eğitim harcamaları yüzde 21,6 arttı - Haber

Eğitim harcamaları yüzde 21,6 arttı

Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 21,6 artarken, 214 milyar 637 milyon TL'ye ulaştığı görüldü.

19.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:20Eğitim harcamaları yüzde 21,6 arttı
'de eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 21,6 artarken, 214 milyar 637 milyon TL'ye ulaştığı görüldü. 2018 yılında eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi ise yüzde 27,3 ile okul öncesi olarak kaydedildi.
Medya takibinin önemli kurumu Press, eğitim ile alakalı basına yansıyan adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre eğitim ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 949 bin 330 olarak kayıtlara geçti. Haber çıkış oranlarına bakıldığında eğitimin basında konuşulma oranı çok yüksek olurken, eğitim de yapılan sistemsel değişikliklerin de ön planda olduğu kaydedildi.
Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 21,6 arttı. Böylelikle 2018 yılında eğitim harcamalarının 214 milyar 637 milyon TL'ye ulaştığı görüldü. 2018 yılında eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi ise yüzde 27,3 ile okul öncesi olarak kaydedildi. 2018 yılında yapılan eğitim harcamalarının yüzde 72,9'u devlet tarafından finanse edilirken, devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 33,2'isi (51 milyar 50 milyon TL) yüksek öğretime yapıldı. Öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi ise 16 bin 248 TL ile yine yüksek öğretim olarak kayıtlara geçti.
(İHA)

Türkiye, Ajans, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:19 Beyaz saray'dan trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Haber
11:19 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:19 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:19 Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Haber
11:19 Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:22:48