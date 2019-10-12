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Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, dili dışarda verdiği pozla eleştiri yağmuruna tutuldu

Eğitim için Amerika'nın yolunu tutan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'da dili dışarıda verdiği pozla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

12.10.2019 14:30

Söylediği her söz attığı her adım haber olan genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla yine çok konuşuldu. Tilki, Instagram hesabından dili dışarıda verdiği pozu "Günaydın" pozuyla paylaştı.

"DİL ÖĞRENMEYE GİTMİŞ GERÇEKTEN"

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle bol bol fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, karelerine düştüğü yorumlarla da dikkat çekiyor. Ancak genç şarkıcı bu defa dili dışarıda verdiği pozla gündemde. Tilki'nin "Günaydın" notunu düştüğü kareye bazı takipçileri "Dil öğrenmeye gitmiş gerçekten" yorumlarıyla şarkıcıyı eleştirdi.

"SÜRPRİZİM VAR"

Eğitimine Amerika'da devam etmeye karar veren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den ayrılmıştı. California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, ABD'den ilk fotoğrafını "Merhaba Amerika! Sana büyük bir sürprizim var" notuyla yayınlamıştı.

Eğitim için Amerika'ya giden Aleyna Tilki, dili dışarda verdiği pozla eleştiri yağmuruna tutuldu

Amerika Birleşik Devletleri, Aleyna Tilki, Instagram, Magazin

YORUMLAR(16)
BUDALA:Sanki çokta Tınnn ,
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AKS:Tadı damağın da kalmış demekiiiiiiiiii
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SABIRLI:kız amerikada dil eğitimi olayını yanlış anlamış millet dağılın
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ASLI:KİMSEYİ KANDIRMAMIŞ DOLANDIRMAMIŞ ŞARKISINI SÖYLEYİP YASAL YOLDAN PARASINI KAZANMIŞ EN AZ SİZİN 10 KATI VERGİSİNİ ÖDEMİŞDİR. İSTEDİĞİ GİBİ HARCAR PARASINI İSTEDİĞİ DİLİ YADA DİL TEKNİĞİNİ ÖĞRENİR.
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ASLIYA CEVAP:sende istediğin gibi dil tekniği öğrenebilirsin vergi vermeden
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ASLI:BIRAK LAN PEŞİMİ
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AVNİ:Geldinmi Aslım canım benim
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ZAZAKİ:iyi dillerim diyor işte niye kasıyorsunuz ki dillesin dursun başka ne işe yara ki o dilllllllllllllllllllllllllllll
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KUZEY:taze kaşar
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PARANAUE PARANAUE PARANA:Al hepsi senin olsun, tiksindim ben.
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