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Eğitim için elma hasadı

Bir hayırsever tarafından geliri öğrencilere burs olarak ödenmesi için bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi.

05.10.2019 13:54Eğitim için elma hasadı
Bir hayırsever tarafından geliri öğrencilere burs olarak ödenmesi için bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere Divriği Kültür Derneğine bağışlanmıştı. Elma bahçesindeki elmalar, İstanbul'dan Divriği'ye gelen dernek üyeleri, Divriğili vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toplanmaya başlandı. Yaklaşık 50 ton elmadan elde edilecek geliri 20 Divriğili üniversite öğrencisine burs olarak verilecek.

Eğitime katkı için yapılan elma hasadı da amacı kadar güzel görüntüler oluşturdu. Dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin imece usulü ile gerçekleştirdikleri hasat şenlik havasında geçti - SİVAS

Divriği, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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