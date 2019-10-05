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Eğitim için elma hasadı.

Eğitim için elma hasadı.

05.10.2019 18:08
Eğitim için elma hasadı...Geliri öğrencilere burs olarak bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi
SİVAS - Bir hayırsever tarafından geliri öğrencilere burs olarak ödenmesi için bağışlanan elmaların hasadı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan yaklaşık 37 dönümlük elma bahçesi bir hayırsever tarafından öğrencilere burs olarak değerlendirilmek üzere Divriği Kültür Derneğine bağışlanmıştı. Elma bahçesindeki elmalar, İstanbul'dan Divriği'ye gelen dernek üyeleri, Divriğili vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toplanmaya başlandı. Yaklaşık 50 ton elmadan elde edilecek geliri 20 Divriğili üniversite öğrencisine burs olarak verilecek.
Eğitime katkı için yapılan elma hasadı da amacı kadar güzel görüntüler oluşturdu. Dernek üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin imece usulü ile gerçekleştirdikleri hasat şenlik havasında geçti
Eğitim için elma hasadı.

Divriği, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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