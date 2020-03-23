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Eğitim için İrlanda'da olan öğrencilerden 305'i Sivas'a geldi

Yurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.

23.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:38
Eğitim için İrlanda'da olan öğrencilerden 305'i Sivas'a geldi

Yurt dışından uçakla Sivas 'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İrlanda'ya giden öğrencilerden 305'i, başkent Dublin'den havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından Sivas Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara getirilecek.

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirilecek.

Valilik: "Öğrencilerimiz hasta değiller"

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin 14 gün boyunca tedbir amaçlı misafir edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Salih Ayhan, öğrencilerin muayenelerinin yapılacağını, toplumdan izole edilerek koronavirüs belirtileri görülmediği takdirde evlerine gönderileceğini ifade etti.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının tüm önlemleri, hızlı ve koordineli şekilde hayata geçirdiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı devletimizin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı koordinasyon ve dayanışma olduğunu görüyoruz. Bizler de Sivas'ta, bu kapsamda yayınlanan genelgeler doğrultusunda tüm kurumlarımızla gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Tedbirleri yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimiz hasta değiller, toplum sağlığı için sadece tedbir amaçlı, her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak gözlem altında tutulacaklar."

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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Sivas, Güncel

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