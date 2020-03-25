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Eğitim için İtalya'da olan öğrencilerden 213'ü Samsun geldi

İtalya'dan uçakla Samsun'a getirilen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

25.03.2020 02:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:12
Eğitim için İtalya'da olan öğrencilerden 213'ü Samsun geldi
İtalya 'dan uçakla Samsun 'a getirilen Türk öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İtalya'ya giden öğrencilerden 213'ü Roma'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.
Samsun Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencileri uçak içinde sağlık kontrolünden geçirdi.
Ateşi yüksek çıkan bazı öğrenciler, 122 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı havalimanında diğer öğrenciler, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.
Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından polis ekiplerinin gözetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı yurtlarına götürüldü.
Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan Milano ve Roma'dan Samsun'a yapılan iki uçak seferi ile toplam 401 öğrenci getirildiği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : İtalya, Samsun, Güncel

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