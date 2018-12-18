Eğitim İçin Tam Donanımlı Ambulans Tahsis Edildi

Kütahya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Gediz
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğünce tam donanımla ambulans tahsis edildi.
Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sinan Darcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak öğrencilere verilen eğitimin nitelikli ve donanımlı olması için çaba gösterdiklerini söyledi.
Mezun edecekleri öğrencilerin doğrudan insanların canlarını teslim edeceği kişiler olacaklarının bilincinde olduklarını belirten Darcan, şöyle konuştu:
"Bu nedenle tüm öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine önem veriyoruz. Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu
'ya yüksek okulumuzu ziyaretlerinde İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerimizin mesleki eğitimleri ile ilgili ihtiyaçlarını ve eksiklerimizi iletmiştik. Bu bağlamda taleplerimizden birisi de eğitim ambulansı idi. Öğrencilerimize sağlık sektörüne girdiklerinde kendilerini pratikte nelerin beklediğini görecekleri bir ortam oluşturmak istedik. Rektörümüz gerekli temaslarda bulundu ve neticede İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından okulumuza bir ambulans tahsis edildi. Tam donanımlı bu ambulansı öğrencilerimiz eğitim laboratuvarı olarak kullanacaklar. Bugün çok az okulda bulunan bu imkanının bizde bulunması dolayısıyla çok memnunuz."
Darcan, okul bünyesinde bulunan İlk ve Acil Yardım laboratuvarının eksikliklerinin de giderildiğini ve malzeme ve tıbbi teçhizat desteği yapılarak öğrencilerin pratik uygulamalarda kendilerine çok faydalı olacak duruma getirildiğini sözlerine ekledi.
Kütahya,Gediz
Kaynak: AA