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"Eğitim kalitemiz her geçen yıl artıyor"

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, "Eğitim kalitemiz her geçen yıl artıyor" dedi.

25.08.2019 10:38
Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, "Eğitim kalitemiz her geçen yıl artıyor" dedi.
Musaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KLÜ'nin gelişerek büyüdüğünü söyledi.
Bu yıl yeni açılan tıp fakültesine ilk kayıtların yapıldığını belirten Musaoğlu, geçen yıl açılan hukuk fakültesinde de öğrenci sayısının bu yıl arttığına dikkat çekti.
Öğrencilerin bilerek ve araştırarak üniversitelerini seçtiğini aktaran Musaoğlu, "Eğitim kalitemiz her geçen yıl artıyor. Üniversitemiz Trakya'nın incisi haline geldi. Bu yıl akademik kadromuzu da güçlendirdik. Eğitim kadromuzu ciddi anlamda geliştiriyoruz. Bu nedenle de öğrencilerin dikkatini çekiyoruz." diye konuştu.
Musaoğlu, üniversitelerini seçen tüm öğrencilere teşekkür etti.

Kırklareli, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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