Eğitim neferleri, devletin şefkatle kucakladığı çocuklara anne baba oldu

Muş'ta Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yapan iki fedakar öğretmen, çocuk evi ve sitesinde kalan çocukları geleceğe hazırlamak için büyük çaba sarf ediyor.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görevli sosyal bilgiler öğretmeni Meram Nehir ve sınıf öğretmeni Özgür Akkuş , devletin şefkatli yuvalarında yaşamak zorunda kalan 0-18 yaşındaki çocuklara aile ortamı sağlıyorlar. Çocuklarla sürekli bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan öğretmenler, mesai saati dışında da onlarla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyip derslerinde yardımcı oluyorlar. Çocukların sosyal yönlerinin gelişmesi için bağlama eşliğinde şarkılar söyleyerek mutluluklarına ortak olan fedakar öğretmenler, bir an olsun yalnız bırakmadıkları çocuklara adeta anne ve babalık yapıyorlar."Kan bağı olmadan da insan aile olabilir"Nehir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır çocuk evlerinde öğretmen olarak görev yaptığını ve bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Çocuklarla sürekli yakından ilgilendiklerini anlatan Nehir, "Çocukların dertleriyle dertleniyoruz. Mesai saatinden sonra çocuklarla kitap okuyoruz. Her anne ve babanın yaptığı gibi çocukların ödevlerini, ders durumlarını, okulda zamanının nasıl geçtiğini soruyoruz. Varsa onların özel durumları, yaşadıkları problemleri bizlere anlatıyorlar. Biz de onların sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz." dedi.Hayata geçirdikleri projelerle çocukların gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Nehir, şöyle konuştu:"Burada aile olmak için kan bağının olması gerekmiyor. Kan bağı olmadan da insan aile olabilir. Biz çocuklarımıza aile ortamını vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımız okuldan gelince heyecanla o gün yaşadığı güzel olayı bizlerle paylaşabiliyorsa demek ki orada o aile ortamını sağlamışızdır. Onların dertleriyle dertlenmek, sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Anneyiz, yeri gelince baba rolüne bürünebiliyoruz. Yeri gelince de abla ya da en sevdiği arkadaşı olabiliyoruz. Onların yüzündeki gülümseme bizi hayata bağlayan en güzel şey. Mutluluk kaynağımız. Amacımız çocukların toplumun geleceğini inşa edecek iyi bir insan olmalarını sağlamak.""Onları çocuklarımızdan ayrı görmüyoruz"Öğretmen Akkuş da çocukları her açıdan geleceğe hazırladıklarını belirterek "Çocuklar aile ortamından uzak kaldıkları için biz bu açığı kapatıyoruz. Çocuklarımızla bire bir ilgilenip sınav başarılarının artması için yardımcı oluyoruz. Onları asla çocuklarımızdan ayrı görmüyoruz." dedi.Derslerden arta kalan zamanlarında da çocuklarla oyunlar oynadıklarına dikkati çeken Akkuş, "Çocuklarımızın dertleriyle dertlenip onların sırlarına, neşelerine, hüzünlerine ortak olup hayatımızı paylaşıyoruz." diye konuştu.Çocuklar da öğretmenleriyle bir aile olduklarını dile getirdi.