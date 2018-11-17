Arsin
Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başlatılan "Eğitim Neferleri Kitap Okuma Yarışması" kapsamında sınav yapıldı.
Arsin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen sınava, ilçedeki okullarda görev yapan 130 öğretmen ter döktür.
Sınav kapsamında ilçede görev yapan öğretmenlere, Mustafa Kemal Atatürk
zamanında Türkçeye ilk kez çevrilen ve Atatürk'ün kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emrettiği ve Grigoriy Petrov'un kaleme aldığı "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" kitabından sorular yer aldı.
Öğretmenler, kitapçıkta yer alan sorularda, tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen, bir avuç aydının önderliğinde askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan iş adamlarına kadar her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya
'yı geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler önüne seren kitapta anlatılan konuların yer aldığı soruları cevapladı.
Kimi öğretmenlerin sınava çocuklarıyla birlikte geldiği görüldü.
Sınavda ilk üçe giren öğretmenler çeyrek altınla, ilk 25 arasına giren öğretmenler il dışı gezi programıyla, en fazla katılım sağlayan okul ise çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.
Arsin
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:09