Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti

27 Aralık'ta vizyona girecek olan Bayrak-2 filmini duymuşsunuzdur. Afişe ve fragmana bakınca sizlere sıradan bir film gibi gelebilir fakat oyuncular ve mesleklerini incelediğinizde filmin sıradan bir film olmadığını fark edeceksiniz. Sinema ve dizi sektörü için çok önemli bir haber. Belki de gelecek yıllarda yeni ekran yüzlerini bugün tanıtıyoruzdur kim bilir.

Filmin yönetmeni, oyuncusu, senaristi, müzisyeni kurgucusu matematik öğretmeni Serkan Tuğcu. Evet yanlış duymadınız prodüksiyonu tek başına bir kişi üstleniyor! Hem de tek kamera ve hiçbir destek almadan!

ATATÜRK'ÜN KURDUĞU BİRİM, DÜNYAYI YÖNETEN AİLEYLE SAVAŞIYOR

Tam 1 yıl önce öğretmen arkadaşları ile bir araya gelip imkansızı başarmış. Bütçeleri ve kameraları olmadan bir aksiyon filmi çekmeye başlamışlar. Konusu ise hayli ilginç: Atatürk tarafından kurulan gizemli bir birim ve dünyayı yöneten ailelerin savaşı.

Gece gündüz demeden herkes taşın altına elini koymuş ve bir sinema filmi çıkarmayı başararak sinema tarihinde unutulmazlar arasında yerlerini almayı başarmışlar. Tek kameranız var, bütçeniz yok ama inancınız emekleriniz sınırsız. Filmi çekiyorsunuz kurguluyorsunuz müziklerini yapıyorsunuz. Amatör gibi gözükse de sahneler görüntüler profesyonelleri aratmayacak kalitede.

VAKİT KAYBETMEDEN İKİNCİ PROJEYE BAŞLADILAR

İlk filmin galası 14 Haziran'da yapılmış ve izleyenler çok iyi yorumlar yapınca ekip vakit kaybetmeden projeyi devam ettirmeye karar vermiş. Yine tek kamera yine bütçesiz.

4 ay hafta sonları geceleri çalışarak ikinci filmlerini de tamamlamayı başardılar. Film 27 Aralık'ta birkaç sinema salonunda vizyona girecek. İzlemenizi tavsiye ederiz. Tek kamera ile başlayan serüvende ekibin youtube kanalı (tuğcuyapım) ve internet siteleri bile şimdiden ilgi çekmeye başladı.

İşte setten kareler: