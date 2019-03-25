Eğitim Nobeli'ni Alan Kenyalı Peter Tabichi'ye 1 Milyon Dolar Ödül

Kaynak: DHA

– 'Eğitimin Nobel'i olarak bilinen Küresel Öğretmen Ödülü'nü Kenyalı Peter Tabichi aldı.Dünyada eğitimcilere verilen en prestijli ödüllerden biri olarak bilinen Küresel Öğretmen Ödülü'ne Peter Tabichi layık görülürken; Tabichi, 1 milyon dolar ödülün de sahibi oldu.Dubai'de düzenlenen Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu'nun gala gecesinde Küresel Öğretmen Ödülüne layık görülen ismi, aktör Hugh Jackman açıkladı.Kenya'da bir okulda ortaokulda fizik ve matematikdersi veren Tabichi, ülkesinde gençlerin eğitimi için gösterdiği büyük başarıdan dolayı en büyük ödüle layık görüldü. Törene Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Ali Mektum'da katıldı.1 MİLYON DOLARI OKULA BAĞIŞLAYACAKTabichi törende yaptığı konuşmada bu ödülün kendisine büyük grur verdiğini, kendisi, Kenya ve hatta dünya için bunun bir sürpriz olduğunu söyledi. Öğretmenlikten aldığı maaşın yüzde 80'ini okuluna bağışlayan ve çok fakir bir bölgede bulunan okulunun öğrencilerini ulusal bilim yarışmalarında birinci sıraya sokmayı başaran Tabichi, babasının da öğretmen olduğunu hatırlatarak, öğretmenlik mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu bunun da bu gecede bir kez hatırlatıldığını ifade etti.DHA'ya konuşan Tabichi, burada aldığı 1 milyon dolar ödülü okuluna bağışlayacağını söyleyerek, "Çok mutluyum, onurlandırıldım. Çocuklar için çalışmaya devam edeceğim. Bütün öğretmenlerin dünyada birçok şeyi değiştirebileceğine inanıyorum. Vazgeçmesinler ve kendilerine güvenmeye devam etsinler. Bütün öğretmenlerin kahraman olduğuna inanıyorum" dedi.Eğitimin Davos'u olarak kabul gören Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu'na 144 ülkeden 40 hükümet temsilcisi, 200'ün üzerinde medya mensubu, eğitimci, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve özel sektörden dev okul zincirleri temsilcilerinin de yar aldığı 2 binden fazla kişi katıldı.Dünyayı Kim Değiştiriyor?Varkey Vakfı'nın öğretmenlik ve eğitimde verimliliği artırmak, küresel eğitim politikalarını, yenilikleri, teknoloji ve becerileri tartışmak için her yıl düzenlediği foruma, konusunda uzman 297 konuşmacı katıldı.Bu yıl "Dünyayı Kim Değiştiriyor? başlığı altında gerçekleştirilen forumda, yapay zekada değişimi gerçekleştirlenler, Çin'de ekosisteme uygun eğitim teknolojilerinin başarısı, gençler ve akıllı telefonlar; zararsız dijital bağlantı, öğretmenleri mesleğin içinde tutabilmek, genlerimiz eğitimizdeki başarımızı etkiler mi?, Amerika'da okullarda şiddetle mücadele, eğitimde teknolojinin daha fazla yer alması için politikacıların yapabilecekleri yaşamı dönüştüren müziğin ve sporun gücü" konulu panaller büyük ilgi gördü.TONY BLAIR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTIToplantıya konuşmacı olarak katılan İngiltere eski başkanı Tony Blair de arkasında eğitime bıraktığı mirası ve tecrübeleri paylaşarak eğitim gündemini değerlendirdi. Blair, değişimi yaratanların sorumlulukları, liderlik, teknoloji, üzerine konuştu.Türkiye bu yıl ilk 10'da temsil edilmedi. Geçen yıl Türkiye'den Nurten Akkuş ilk 10'a girmeyi başarmıştı.İLK 10'DA YER ALAN ÖĞRETMENLER;1-Andrew Moffat- İngiltere2- Daisy Mertens- Hollanda3- Debora Garofalo-Brezilya4- Hidekazu Shoto-Japonya5- Martin Salvetti- Arjantin6- Melisa Salguero-ABD7- Peter Tabichi-Kenya8- Swaroop Rawal-Hindistan9- Vladimer Apkhazava-Gürcistan10-Yasodai Selvakumaran- Avustralya - Tattersall