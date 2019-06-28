28.06.2019 16:19
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Eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

Eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı

AMASYA(AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018-2019 eğitim öğretim yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi.

AMASYA(AA) - Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , 2018-2019 eğitim öğretim yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenledi.
Şeker Ortaokulu bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz , okullarda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi, rahat ve huzurlu bir ortamın sağlanması için okul idarecilerine önemli görevlerin düştüğünü söyledi.
Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise tamamlanan eğitim öğretim yılında birçok proje ve etkinlik yaptıklarını, her yıl eğitimde yükselen bir başarı grafiği yakalayan ilçenin eğitim hayatının daha üst noktalara çıkabilmesi için çok daha fazla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Toplantıya şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı.
Kaynak: AA
Erdoğan Kanyılmaz , Suluova , Güncel

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