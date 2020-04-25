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Eğitim platformu MentalUP, 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor.

25.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:02
Eğitim platformu MentalUP, 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı
Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, MentalUP, Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda MentalUP'ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecinde 500 bin artarak, 5,5 milyona ulaştı.
MentalUP, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor.
Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 TL yerine 125 TL'ye sunuyor.
4 ila 13 yaş arası çocuklara özel içerikler
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, inovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirterek, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot'a dahil ettikleri MentalUP'a, girişimciliği desteklemek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını kaydetti.
Karakullukçu, "MentalUP, eğitici zeka oyunlarıyla 4-13 yaş arası çocuklarımızın zihinsel gelişimini, dikkat ve motivasyonlarını artıran son derece faydalı içeriklere sahip. MentalUP, ders içeriklerinin ötesinde, çocukların problem çözme, dikkat, hafıza, görsel ve sözel yetenekler gibi alanlarda da gelişimlerine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
4 farklı dilde, 102 ülkede
MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz de MentalUP'ın, 200'den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 102 ülkede satışı yapılan bir uygulama haline geldiğini bildirdi.
Özgündüz, şunları kaydetti:
"Ana kategorisinde 100'den fazla oyun bulunan MentalUP'ta, dikkat, mantık, hafıza, görsel ve sözel ögelerin yer aldığı içeriklerle çocukların anlık gelişiminin takip edildiği analizler bulunuyor. Ayrıca çocuklara, kişisel becerilerini kendi yaş grubuyla kıyaslayabilme olanağı da sunuyoruz. Onların kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz planı oluşturuyoruz. MentalUP'ta günlük çalışma planını 20 dakika süre ile sınırlandırdık ve çocukların belirlenen süreyi aşmasını engelliyoruz. Bu sayede çocukların ekran karşısında uzun saatler geçirmemesi ve teknolojiyi faydalı yönde kullanabilmesini amaçlıyoruz."
Bu arada, dizüstü bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan rahatlıkla ulaşılabilen MentalUP hakkında detaylı bilgiye "www.mentalup.net" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, Türkiye, Güncel , Haber
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