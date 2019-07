Eğitim, sağlık ve sigorta sektörü öğretmenler için bir araya geldi

Eğitim, sağlık ve sigorta sektörü öğretmenler için bir araya geldiİSTANBUL, (DHA) ' Öğretmen Yetiştirme Merkezleri'nin ilk projesi olan 'Sana Değer Öğretmenim' programı kapsamında öğretmenlere yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) hizmeti için Mektebim Okulları, Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye iş birliği yaptı. Proje bin 400 öğretmeni kapsıyor.Mektebim Okulları tarafından kurulan, kurum ve devlet okullarında çalışan öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişim alanlarında eğitim hizmeti sunacak olan 'Öğretmen Yetiştirme Merkezleri' 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla faaliyetlerine başlıyor. Öğretmen Yetiştirme Merkezleri'nin ilk projesi olan 'Sana Değer Öğretmenim' programı kapsamında tüm öğretmenlerine TSS hizmeti sunacak olan Mektebim Okulları, bu hizmet için sağlık ve sigortacılık sektörünün önemli isimlerinden Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye ile iş birliği anlaşmasına için imza töreni düzenlendi.İmza törenine Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, MLP Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin ile Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp katıldı. Toplantıda öğretmenler için hazırlanan TSS'nin kapsamı ve sunulacak hizmetler hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.'ÖĞRETMENE YAPTIĞIMIZ YATIRIM, ÇOCUĞA YAPILAN YATIRIMDIR'Mektebim Okulları Avcılar Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök, 'Kıymetlilerimizi teslim ettiğimiz öğretmenlerimize değerlilerimiz diyoruz. Sloganımız da 'sana değer öğretmenim'. Öğretmenin sınıfta huzur içinde başka bir şey düşünmeden ders anlatabilmesi, işine odaklanması ve kurumunun ona sahip çıktığını bilmesi bizler için çok değerli. Bu kapsamda paydaşlarımızla birlikte tüm öğretmenlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyoruz' dedi.'TÜM OKULLARIMIZIN KAPISI ÖĞRETMENLERİMİZE AÇIK'Projeden bin 400 öğretmenin faydalanacağını söyleyen Özkök, 'Öğretmen Geliştirme Merkezlerimiz ile Türkiye'deki tüm öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Bizim eğitim anlayışımızın temelinde çocuk ve çocuğa yapılan yatırım var, bunu her fırsatta yüksek sesle söylemeyi kendimize sorumluluk edindik. Ancak öğretmene yatırım yapmadan, öğretmenin ihtiyaçlarını gereksinimlerini anlamadan, sınıfa girdiğinde rahat ve huzurlu olmasını sağlamadan çocuklarımız için doğru işler yapmak mümkün değil. Öğretmenlerimizin sağlığı kurumumuz tarafından yapılan sağlık sigortası ile güvence altına alınmıştır. Öğretmenlerimizin bedenen, ruhen ve fiziken sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. TSS kapsamında kurumumuza özel birçok hizmetten faydalanabilecekler. Ayrıca tüm okullarımızın kapısını o bölgede görev yapan devlet ya da özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerimize açıyoruz' diye konuştu.GEZGİN: PROJEDE YER ALMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZMLP Care Anlaşmalı Kurumlar Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin de toplantıda yaptığı konuşmada projede yer almaktan duydukları heyecanı paylaşarak, TSS hakkında bilgi verdi. Gezgin, 'SGK'ya bağlı çalışan ya da emeklilerin ayakta veya yatarak sağlık hizmetlerini kolaylıkla almalarını sağlayan sigorta türü. Burada SGK'nın karşıladığı her türlü hizmetin yanında kişinin cepten ödediği fark ücreti var. TSS işte bu fark ücretini kapsayan bir sigorta türü. MLP Care sağlık grubu olarak hastanelerimiz ve iştiraklerimizle beraber 2012 yılında TSS'nin sektörde ilk ortaya çıkışında öncülük üstlendik ve öncülüğümüzle her zaman gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.'ÖĞRETMENLERİN SAĞLIĞINI EMANET ALDIK'Devletin desteği ve sigorta sektöründeki paydaşların bu işe gönül vermesiyle kısa süre 1 milyonu aşkın tamamlayıcı sağlık sigortalı olduğunu söyleyen Gezgin, 'Mektebim ile beraber yaptığımız TSS'nin bizim için çok daha büyük bir anlamı var. Çok sevdiğim bir söz var; 'Bir ülkenin geleceği o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır' ülkemizi emanet edeceğimiz, toplumumuzu ileriye taşıyacak nesiller şu anda eğitim görmeye devam ediyor. Öğrencilerin, araştıran, sorgulayan, geleceğe güvenle bakan nesiller olmasını sağlayan da değerli öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bizler için çok kıymetlidir. Bu projeyle öğretmenlerin sağlığını emanet aldık. Hakkıyla yerine getirip bakacağımızdan da eminiz. Bu değerli projenin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz? dedi.ÖZALP: BİZLER İÇİN GURUR VERİCİAllianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp ise, öğretmenlerin hayatına değer katacak projelerde yer almanın Allianz Türkiye için büyük önem taşıdığını söyledi. Özalp, 'Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakan bir ülke haline getirmenin yolu toplumumuza çok iyi eğitilmiş, donanımlı, çağdaş bireyler kazandırmaktan geçiyor. Bu büyük sorumluluğu üzerine alan öğretmenlerimizin hayatına değer katacak her türlü çalışmada yer almak bizler için gurur vericidir' diye konuştu.Özalp, 'Allianz Türkiye olarak, sağlık sigortacılığında sadece sağlık harcamalarını finanse eden kurum olmanın ötesine geçen bir vizyonla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Önceliğimiz her zaman; değişen talep ve ihtiyaçlara göre yenilikçi çözüm ve uygulamalar sunabilmek. Ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından Mektebim Okulları'nı öğretmenlerine tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti sunulması konusunda attığı bu adımdan dolayı kutluyor, bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.