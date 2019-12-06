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Eğitim seminerinde imar mevzuatı ele alındı

Büyükşehir Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş'in katıldığı 'İmar Kanunu-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' başlıklı program ile devam etti.

06.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:55Eğitim seminerinde imar mevzuatı ele alındı
Büyükşehir Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Belediyeler Birliği Genel Yardımcısı Abdurrahman Keleş'in katıldığı 'İmar Kanunu-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' başlıklı program ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş'in konuşmacı olarak katıldığı eğitimde 'İmar Kanunu-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' başlığı ele alındı. İki gün boyunca devam eden hizmet içi eğitim seminerine Sakarya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinden görevli personeller katıldı. Seminerde, İmar Mevzuatı-3194 Sayılı Kanun, Kentsel Dönüşüm-6306 Sayılı Kanun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Yapı Denetimi, Büyükşehir Belediye Kanunu, Yıpranmış Tarihi Kent Dokularında Yenilenme, Eski Eser Rölöve Restorasyon-5366 Sayılı Kanun ve Kıyı Kanunu üzerine bilgiler verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, hizmet içi eğitim seminerlerinin program dahilinde devam edeceği ifade edildi. - SAKARYA

Sekreter, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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