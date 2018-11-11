Eğitim-Sen Üyeleri Kahvaltıda Bir Araya Geldi

11 Kasım 2018 Pazar 12:01



11 Kasım 2018 Pazar 12:01

Eğitim-Sen Kırklareli Şubesince dayanışma kahvaltısı düzenlendi.Festival Alanı'nda bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe, Şube Başkanı Ramazan Özenç, yönetim kurulu ve sendika üyeleri katıldı.Etkinlikte, şube yönetimi adına bir konuşma yapan Ozan Balcı, her yıl geleneksel dayanışma kahvaltısı tertiplediklerini söyledi.Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Balcı, eğitim emekçileri mücadelesini her zaman sürdüreceklerini belirtti.Dayanışma örgütü olduklarını ifade eden Balcı, herkesin iyi ve kötü günlerinde yanında olduklarını kaydetti.Bir öğretmenin dünyayı değiştirebileceğini aktaran Balcı, çok sesli mücadele için sürekli bir arada hareket ettiklerini bildirdi.Balcı, hayatını kaybeden eğitimcileri de rahmetle andıklarını dile getirdi.