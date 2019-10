Eğitim Teknolojileri Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye 'de alanındaki en büyük ölçekli bilimsel toplantı niteliğini taşıyacak Uluslararası FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ) ve GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı'nın 2-4 Nisan 2020'de İstanbul 'da düzenleneceğini bildirdi.Denemeç, FATİH ETZ ve 2020 GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı'nın MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.Konuşmasında, 2020 için iki büyük organizasyonu bir araya getirmek amacıyla toplantının düzenlendiğini anlatan Denemeç, teknolojinin hızla ilerlemesinin tüm sektörleri dijital dönüşüm konusunda ciddi adımlar atmaya zorladığını, eğitimin de bu dönüşümden büyük ölçüde etkilendiğini vurguladı.Teknolojinin yerinde ve doğru kullanılmasının, insanın her zaman işin merkezinde olmasının önemine işaret eden Denemeç, "Eğitim teknolojilerinin kendi teknolojisini üreten, duyarlı, nitelikli, iyi ahlaklı çocuklar yetiştirmek amacına hizmet eden önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.Bu anlayışla dünyanın çeşitli merkezlerinde teknolojiyle kenetlenmiş pek çok etkinlik yapıldığına dikkati çeken Denemeç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün biz de böyle bir etkinliğin protokolünü imzalamak ve eğitim dünyasını bu etkinlikten haberdar etmek üzere toplandık. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocukların mutlu olacağı, her bireyin sahip olması gereken bilgi ve becerilerle donanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına inancımızın göstergesi olan ve fırsat eşitliği ilkesine dayanan Eğitimde FATİH Projesi, kapasite ve kapsam bakımından dünyanın en büyük ölçekli eğitimde dijital dönüşüm hamlelerinden biridir.Bilgi toplumu hedeflerinden hareketle eğitimde teknolojiyi yararlı kılmak, eğitim ve öğretimi teknolojinin sunduğu imkanlarla buluşturmak üzere son 4 yıldır düzenlediğimiz Uluslararası FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi, bu büyük dönüşümün hem bilimsel ayağını destekleyen hem de eğitim teknolojilerinin her bakımdan nabzını tutan büyük bir etkinlik haline geldi.""Geleceğin becerileriyle donanmış bireylerin yetişmesi için toplanacağız"Gelecek yıl bu faaliyetleri bir üst seviyeye çıkaracaklarını anlatan Denemeç, "Uluslararası ölçekte, eğitim teknolojilerinin gündemine katkı sunan, 5 ülkede yapılan, eğitimde dünyanın önemli isimlerini bir araya getiren GESS Fuarı ile güçlerimizi birleştiriyoruz. 2-4 Nisan'da FATİH Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve GESS Türkiye Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı birleşik etkinliğini İstanbul'da gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.Eğitim teknolojileriyle ilgili her kesimden kişi, ulusal ve uluslararası ölçekteki kuruluşun bu etkinlikte bir araya geleceğine işaret eden Denemeç, şunları kaydetti:"Bu büyük buluşmada çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış bireylerin yetişmesi için toplanacağız. Eğitim teknolojileri alanında tüm paydaşları çatısı altında buluşturmayı amaçlayan FATİH ETZ ve GESS Türkiye Fuarı, eğitim uzmanlarının en yeni ürün, teknoloji, hizmet ve uygulamaları yerinde görebildiği, yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel sektör temsilcileri, okul yöneticileri, müdürler, girişimciler, yatırımcılar ve satın alma kararı veren yöneticiler ile tedarikçilerin doğrudan bir araya geldiği büyük teknoloji, bilgi ve ticaret platformu olacak. Ayrıca FATİH ETZ 2020 ve GESS Türkiye Fuarı, ülkemizde alanındaki en büyük ölçekli bilimsel toplantı niteliğini taşıyacak."Üç gün sürecek etkinlikte 22 oturum, 110 bildirim sunumu, 33 atölye, 5 panel gerçekleştirileceğini dile getiren Denemeç, eğitimde yapay zeka, oyun tabanlı öğrenme, kodlama ve robotik, oyunlaştırma, etkileşimli tahtaların eğitimde etkin kullanımı, internetin bilinçli ve güvenli kullanımı, eğitimde engelsiz bilişim, STEAM uygulamaları, uzaktan eğitim gibi pek çok konunun kapsamlı şekilde ele alınacağını söyledi.Bakan Yardımcısı Denemeç, etkinlikte sunulan bildirilerin, uluslararası hakemli Milli Eğitim Dergisi'nde yayımlanacağını da söyledi.Etkinliğin yoğun katılım ve ilgiyle yapılacağına inancını dile getiren Denemeç, eğitim teknolojilerine gönül vermiş herkesi, ücretsiz ve genel katılıma açık olan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki FATİH ETZ ve GESS Türkiye Fuarı'na beklediklerini vurguladı.Tanıtım toplantısında, GESS Türkiye'yi düzenleyen Tarsus Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur da konuşma yaptı.Konuşmaların ardından, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile Aytemur, iş birliği protokolünü imzaladı.