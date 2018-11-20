Eğitim Uçağının Enkazına Ulaşıldı

Aydın
'dan havalandıktan sonra dün öğle saatlerinden bu yana Denizli
'de aranan eğitim uçağının enkazına Aydın'ın Karacasu
bölgesinde ulaşıldı.
Aydın'daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün saat 11.00 sıralarında havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Pilot
Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna
172 tipi uçağı arama çalışmaları Denizli'de 8 ayrı noktada yapıldı. Arama çalışmalarına ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait gece görüş özelliği bulunan skorsky tipi bir helikopter de destek verdi.
Aramalar sonucu uçağın enkazına Aydın'ın Karacusu bölgesinde ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un da cesetlerine ulaştı. - DENİZLİ
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