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Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan Açıklaması

Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, okulların tatil olması nedeniyle dünyanın yeni eğitim şekli olan uzaktan eğitim modeline adapte olduklarını belirtti.

06.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:55
Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan Açıklaması
Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, okulların tatil olması nedeniyle dünyanın yeni eğitim şekli olan uzaktan eğitim modeline adapte olduklarını belirtti.

Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı, Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından e-kurs online sistemi ile ilgili bilgi verdi.

Dr. Özcan Mercan, okulların tatil edilmesiyle birlikte çalışmalarına ara vermeden mercan e-kurs online sistemi ile gerçekleştirerek devam ettiklerini ifade edip, "Mercan Koleji, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Tatilin henüz 19.gününde öğrencilerine 228 saat online ders imkanı sağlayarak bir rekora daha imza attı.7 gün 24 saat öğrencilerine hizmet veren kolej öğrencilerin eğitim faaliyetlerinden eksik kalmaması adına tüm çalışmaları eksiksiz yerine getirerek tüm eğitim çevrelerinden yine takdirleri topladı" dedi.

Dünyanın yeni eğitim şekli olan uzaktan eğitim modeline tüm Mercan Koleji kampüslerini hızlı bir şekilde entegre ettiklerini ve şu an Türkiye'de ki en iyi uzaktan eğitim alt yapısına sahip olduklarını söyleyen Mercan, özellikle kurs modelinin tamamen uzaktan eğitim sisteminde ilerleyeceğini belirtti. Dr. Özcan Mercan, uzaktan eğitime başlanan ilk günden itibaren Mercan Koleji öğrencilerinin yanı sıra pek çok kuruma da sistemlerini açarak yardımcı olduklarını söyledi. Mercan, gelecekteki eğitim sisteminin artık değişeceğini öncesinden bildiklerini vurgulayarak, bu sebeple tüm kampüslerini ve altyapılarını buna göre inşa ettiklerini ayrıca Mercan Koleji'nin tüm personelinin de yeni neslin eğitim sistemine ayak uydurabilecek tarzda oluşturulmasına başından beri özen gösterdiklerini aktardı. Mercan, bunun tüm eğitim camiasına örnek teşkil etmesini temenni ettiğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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