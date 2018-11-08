Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Anne Dostu" Oldu

08 Kasım 2018 Perşembe 18:28



08 Kasım 2018 Perşembe 18:28

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine "anne dostu hastane" unvanı verildiği bildirildi.Karabük Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Anne Dostu Hastane Programı kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin "anne dostu hastane" kriterlerini taşıdığı tespit edildiği ve bu unvanın verildiği belirtildi.Güvenli, kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının en temel hakkı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüm eğitimlerini tamamlayan nitelikli sağlık personelimizle, anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamaktadır. Hastanemizde anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik 'doğum üniteleri' oluşturulmuş ve normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak, hijyen ve konfor ortamında gebenin uygun bir refakatçi ile kendilerini rahat hissedebilecekleri, hareket özgürlüğü sağlamalarına yönelik alanlar oluşturulmuş ve normal doğumdan sonra anne ile bebeğin ilk buluşması gerçekleştirilerek, bu şekilde anne ile bebeğin birbirine bağlılığı ilk andan itibaren sağlanmıştır. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne dostu hastane olarak hizmetlerine devam etmektedir."