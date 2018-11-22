Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Afet Tatbikatı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına yönelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi ile Hasta Acil Afet Planı (HAP) hazırlanarak uygulamalı tatbikat düzenlendi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, afet planı senaryosu deprem üzerine kuruldu. Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Antalya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD
) ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen tatbikatta hareketli dakikalar yaşandı.
Hastane saha tatbikatı senaryo ve müdahale planına göre senaryo gereği merkez üssü Antalya ili Kemer
ilçesi olan 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasının birinci katında bulunan erişkin yoğun bakım servisinde yangın ihbarı yapıldı. Yine senaryo gereği Kemer Devlet Hastanesi'nin ciddi hasar gördüğü ve hasta kabulü yapılamadığı, yoğun bakım ve servis hastalarının şehir merkezindeki hastanelere sevkinin gerçekleştirileceği 112 komuta merkezi tarafından bildirildi.
Senaryo devamında erişkin yoğun bakım ve dumandan etkilenme ihtimali bulunan yeni doğan yoğun bakımın tahliye talimatı verildi. Tatbikatta dumanların çıkmasıyla birlikte hastaneye tahliye kararı verilip 112 Acil ve itfaiyeye haber verildi.
Çok geçmeden hastaneye AFAD, 110 ve sağlık ekipleri geldi. Hastane, Afet ve Acil Durum Ekibi tarafından tahliyeye hazır hale getirilerek Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) ekibi tarafından tahliye gerçekleştirildi.
Her yıl uygulanan tatbikatlarda senaryo gereği bu yıl depremin konu olduğunu belirten SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sivil savunma uzmanı Naci Aksoy, "Amacımız yaralılara zamanında müdahale, eylem planlarının gözden geçirilmesi, yaşanabilecek aksaklıkların gözden geçirilmesi ve en kısa sürede en hızlı ve doğru uygulamayı sağlayabilmek. Tatbikata katılan tüm ekibimize ve bizlere destek veren öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı anlatıldı.
Antalya
22 Kasım 2018 Perşembe 10:58