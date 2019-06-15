15.06.2019 11:55
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Eğitimci-Yazar Hacı Sarı Açıklaması

Eğitimci-Yazar Hacı Sarı Açıklaması

Eğitim-Yazar Hacı Sarı, velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı eğitimdeki durumlarıyla değerlendirmemek gerekir" dedi.

Eğitim-Yazar Hacı Sarı, velilere uyarılarda bulunarak, "Çocuklarımızı eğitimdeki durumlarıyla değerlendirmemek gerekir" dedi.

Eğitimci-Yazar Hacı Sarı, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle beraber velilere tavsiyelerde bulundu. Çocukların eğitimdeki durumlarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Sarı, "Çocuklarımızı hiçbir zaman notlarla ve eğitimdeki durumlarla değerlendirmemek gerekir. Çocuklar, özellikle eğitimle ilgili değerlendirmelerden çok etkilenirler. Bundan dolayı övgüde ve yergide ölçülü olmakta fayda vardır. Durumu iyi olmayan öğrencilerimizi eleştirmek ve onları olumsuz etkilemek yerine arkadaş ortamında anne ve baba istişaresiyle olumsuz durumlarını geliştirici çalışmalar yapmak gerekir" dedi.

Sarı, "Öğrencilerimize de özellikle yeni gelişen sınav sisteminde okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yaz dönemlerinde mutlaka dinlenmelerini ve aynı zamanda da miskinliğe de düşmeden kitap okuyarak, etkinlikler yapıp yenilenerek yeni sezona bekliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Anne, Güncel

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