Gençlere dikkat dağınıklığı konusunda bilgi veren Eğitimci-Yazar Serkan Ekmen, "Her gün üç ceviz yemek öğrenmenin beyinde daha güzel gerçekleşmesini sağlıyor. Fakat günde sadece üç ceviz yiyerek dikkatinizi toparlayamazsınız. Eğer B12 vitamininiz eksikse, takviye gıdalarla onu da tamamlamanız lazım" dedi. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Kişisel Gelişim Seminerleri" programı, İbrahim Turhan Anadolu Lisesi 'nde gerçekleşti. Programda konuşan Eğitimci-Yazar Serkan Ekmen, dikkat dağınıklığı ve dikkat sürelerinin uzatılabilmesi üzerine öğrencilere bilgi verdi."7 saniyede bir dikkat dağılıyor"Gençlerin her 7 saniyede bir dikkatlerinin dağıldığını ve konsantrasyonlarının bozulduğunu ifade eden Eğitimci-Yazar Serkan Ekmen, "Dikkatimiz dağıldığında bazen hemen topluyoruz bazen toparlayamıyoruz. Dikkat dağınıklığına bir örnek verelim. Öğretmen ders anlatırken dersin bir yerinde 'Beyaz' diyor, bizim aklımıza ilk gelen şey eğer karnımız açsa ayran olur. Ayran gelince tabii yanında dürüm olması lazım dürüm ayran, çiğköfte ayran, tost ayran ikilileri bizi kantine, büfeye, hafta sonuna götürür. Hafta sonu arkadaşımızla görüştüğümüz bir meseleye gider aklımız. Oradan bir başka yere, oradan bir başka yere daha derken ancak sınıfta bir ses çıktıktan sonra toparlayabiliriz. Bir anda beynimiz bulunduğumuz ana yöneliyor ve ne olmuş ne bitmiş kopuklukların neredeyse tamamını birleştirebiliriz. Böylece öğrenme gerçekleşir fakat bu kopuklukta tüm bilgiyi de tamamlayamayız. Bu eksik kalan nokta da, hayatımızdaki önemli bazı sınavlarda, bazı dönüm noktalarında karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu."Hatayı en aza indirmeye çalışmak zorundayız""Belki Türkiye 'deki çok önemli ilim adamlarından, bilim adamlarından birisi olacakken, bu bilgi eksikliğinden dolayı olamayabiliriz" diyen Ekmen, şöyle devam etti:"O yüzden bir soru hiçbir zaman sadece bir soru değildir. Bir ders hiçbir zaman bir ders değil. Bundan dolayı mutlaka dikkat süremizi arttırıp dersin tamamını, soruların hepsini algılamaya, hatayı en aza indirmeye çalışmak zorundayız. Bunun için de yapacağımız şey dikkat süremizi arttırmaktır.""Her gün üç ceviz yemek öğrenmenin beyinde daha güzel gerçekleşmesini sağlıyor"Öğrencilerin dikkat sürelerini artırabilmeleri için iki yöntem olduğundan bahseden Ekmen, "Her gün üç ceviz yemek öğrenmenin beyinde daha güzel gerçekleşmesini sağlıyor. Fakat günde sadece üç ceviz yiyerek dikkatinizi toparlayamazsınız. Eğer B12 vitamininiz eksikse, takviye gıdalarla onu da tamamlamanız lazım. Bunların yanında dikkatimizin neden bu kadar dağınık olduğunu da bulmamız lazım. Eskiden insanların dikkatleri bu kadar kolay dağılmazdı. Bizden büyüklerin dikkati bu kadar dağınık değildi. Daha iyi konsantre olabiliyorlardı. Ne oldu peki, ne değişti? Hayatımıza ekranlar geldi; dikdörtgen, çok renkli, çok sesli, çok ışıklı, çok uyarıcılı ekranlar. Sürekli ekrana bakar olduk. Ekran demek parmaklık demek, HD görüntü demek. Ekranlar artık gerçek hayattan daha canlı geliyor, o yüzden ekrana çok baktığımız için gerçek hayat ve bu hayattaki öğretiler ilgimizi çekmiyor. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre gençler yedi saat internette vakit geçiriyor. Türkiye'deki internet kullanıcısı ise kırk beş milyonun üzerinde. Öğrenciler eğer sosyal medyadan, internetten, ekranlardan uzak kalırsa, öğrenme eşikleri ve dikkat etme süreleri de yükseliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL