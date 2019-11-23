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Eğitimci yazardan örnek davranış

Eğitimci Yazar Muzaffer Tekelioğlu, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta kurulan kitap fuarında satılan kitabından elde ettiği gelirin tamamını Pazaryeri Yaşlılar Evine bağışladı.

23.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:52Eğitimci yazardan örnek davranış
Eğitimci Yazar Muzaffer Tekelioğlu, 'in ilçesinde geçtiğimiz hafta kurulan kitap fuarında satılan kitabından elde ettiği gelirin tamamını Pazaryeri Yaşlılar Evine bağışladı.

Eğitimci Yazar Muzaffer Tekelioğlu, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin için yazmış olduğu "Azmin Başarısı" isimli kitabını ilçede kurulan kitap fuarında sergilemişti. Kitap Fuarı sonrası kitap satışından elde ettiği geliri Pazaryeri Yaşlılar Evine bağışlayan Tekelioğlu, "Belediye Başkanımız Zekiye Tekin öncülüğünde açılan kitap fuarında satıştan elde ettim karı söz verdiğim gibi yaşlılar evine bağışladım. 'Azmin Başarısı' adlı kitabımda Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in başkanlık yolunda başarısını kaleme aldım. Kitabımızı satın alarak Pazaryeri Yaşlılar Evine destekte bulunan herkese teşekkür ederim Kitabımız satıldıkça geliri Yaşlılar Evine aktarılmaya devam edecektir" ifadesinde bulundu. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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